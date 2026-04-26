США не нужно было помогать Киеву так много, признал Трамп Трамп: США не следовало помогать Киеву в таком объеме

Москва26 апр Вести.Вашингтону не следовало помогать киевскому режиму в таком большом объеме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Во время общения с журналистами по телефону американский лидер сравнил объемы помощи, которые Китай выделяет Ирану, с тем, как Вашингтон помогает Киеву.

Мы помогаем Украине, например. И, возможно, не стоило делать это в таких масштабах — этой войны вообще не должно было быть, она бы не началась, если бы я был президентом пояснил Трамп

Ранее президент США заявил, что продолжает предпринимать усилия для мирного разрешения конфликта на Украине. Он также выступил за продолжение прямых контактов с российским лидером Владимиром Путиным.