Трамп: Украина не смогла бы воевать без оружейных поставок из США

Трамп: Украина без военной помощи США не продержалась бы и двух дней Трамп: Украина не смогла бы воевать без оружейных поставок из США

Москва5 июн Вести.Соединенные Штаты Америки продолжают призывать Россию и Украину к компромиссам ради скорейшего урегулирования конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп. При этом он отметил, что без поставок оружия из США Киев не продержался бы и нескольких дней.

Соответствующие заявления Трамп сделал в ходе общения с прессой в Овальном кабинете. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

Я хочу, чтобы обе стороны пошли на определенные уступки. Я верю, что они смогут это сделать отметил глава государства

Кроме того, президент США акцентировал внимание на роли американской военной помощи Украине.

Мы передали им (украинской стороне – прим. ред.) технику на сотни миллиардов долларов — это лучшее оборудование в мире. Без нашей поддержки они не продержались бы и пары дней. Это было бы невозможно заявил Трамп

4 июня президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств допустил, что предложения главы Белого дома по Украине могут стать основой возможных мирных договоренностей.