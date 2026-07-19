Сенатор Уорнер: США отказались от технологий Украины по противодействию БПЛА

Сенатор раскритиковал администрацию США за отказ от украинских технологий Сенатор Уорнер: США отказались от технологий Украины по противодействию БПЛА

Москва19 июл Вести.Администрация Белого дома отказалась от технологий противодействия дронам, предложенных украинской стороной. Об этом в эфире CBS заявил зампред спецкомитета по разведке Сената США Марк Уорнер.

По словам сенатора-демократа, американцы планировали снизить способность Ирана использовать ракеты и беспилотники, но не сумели в этом преуспеть.

Мы используем ракеты стоимостью $2,5 млн, чтобы сбивать иранские беспилотники стоимостью $50 тысяч сказал политик

Уорнер добавил, что украинцы научились делать более дешевые аппараты для борьбы с дронами.

Они могут уничтожать иранские беспилотники дронами за $5 тыс., а мы отказались от предложенных ими технологий посетовал сенатор

Ране сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен отложить на более поздний срок заключение договора с США по сотрудничеству в рамках производства беспилотников.