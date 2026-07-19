Москва19 июлВести.Администрация Белого дома отказалась от технологий противодействия дронам, предложенных украинской стороной. Об этом в эфире CBS заявил зампред спецкомитета по разведке Сената США Марк Уорнер.
По словам сенатора-демократа, американцы планировали снизить способность Ирана использовать ракеты и беспилотники, но не сумели в этом преуспеть.
Мы используем ракеты стоимостью $2,5 млн, чтобы сбивать иранские беспилотники стоимостью $50 тысячсказал политик
Уорнер добавил, что украинцы научились делать более дешевые аппараты для борьбы с дронами.
Они могут уничтожать иранские беспилотники дронами за $5 тыс., а мы отказались от предложенных ими технологийпосетовал сенатор
Ране сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен отложить на более поздний срок заключение договора с США по сотрудничеству в рамках производства беспилотников.