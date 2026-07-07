Зеленский хочет отложить сделку с США по производству БПЛА Bloomberg: Зеленский откладывает сделку с США по производству беспилотников

Москва7 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен отложить на более поздний срок заключение договора с США по сотрудничеству в рамках производства беспилотников, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Зеленский рассчитывает добиться более выгодных условий и признания американскими властями "ценности соглашения". При этом советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию о намеренном затягивании сделки.

По информации СМИ, проект меморандума о сотрудничестве США с Украиной в оборонной сфере был подготовлен еще в мае, однако договор пока не подписан.

Ранее сообщалось, что американская компания AeroVironment заработала около1,5 млрд долларов на производстве БПЛА, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).