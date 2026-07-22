Москва22 июл Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на министерской конференции АСЕАН, обвинила Москву в создании якобы "экзистенциальной угрозы" для всего европейского континента.

Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе заявила Каллас, добавив, что страны Евросоюза намерены наращивать свои оборонительные возможности

В Москве подобные высказывания назвали очередным витком русофобской риторики, призванным оправдать милитаристские устремления Брюсселя и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Россия ни на кого не собирается нападать, однако предупредил, что в случае прямой агрессии со стороны Европы конфликт перейдет в неконвенциональную фазу.