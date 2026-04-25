Москва25 апрВести.Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну России, напугали главу евродипломатии Каю Каллас. Таким мнением поделился журналист Алекс Христофору.
По его словам, только западные дипломаты продолжают настойчиво отрицать мобилизацию Европы, которая уже не скрывается.
Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять, что Запад ведет войну с Россиейрассказал журналист в эфире YouTube-канала The Duran
Ранее Христофору отметил, что Лавров рассказал о красных линиях России, предупредив таким образом Брюссель о том, что терпение Москвы подходит к концу.
Министр иностранных дел РФ 24 апреля заявил, что страны Запада объявили открытую войну России с помощью Украины.