Журналист Христофору: Каллас испугалась слов Лаврова о войне Запада с РФ

Журналист Христофору рассказал о словах Лаврова, которые напугали Каллас Журналист Христофору: Каллас испугалась слов Лаврова о войне Запада с РФ

Москва25 апр Вести.Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну России, напугали главу евродипломатии Каю Каллас. Таким мнением поделился журналист Алекс Христофору.

По его словам, только западные дипломаты продолжают настойчиво отрицать мобилизацию Европы, которая уже не скрывается.

Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять, что Запад ведет войну с Россией рассказал журналист в эфире YouTube-канала The Duran

Ранее Христофору отметил, что Лавров рассказал о красных линиях России, предупредив таким образом Брюссель о том, что терпение Москвы подходит к концу.

Министр иностранных дел РФ 24 апреля заявил, что страны Запада объявили открытую войну России с помощью Украины.