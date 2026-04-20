Москва20 апр Вести.Заявления главы МИД Сергея Лаврова о "красных линиях" стали важными сигналами для стран НАТО, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в YouTube-канале.

Лавров предупредил, что прибалтийские страны и Финляндия почти достигли точки, когда Москва больше не может игнорировать их поведение.

В конце концов, если "красные линии", действительно, нарушат, то русские ответят заявил Меркурис

Лавров заявил 18 апреля, что Запад пытается превратить Украину в "триггер глобальной угрозы".

По словам министра, терпение Москвы может лопнуть в самый неожиданный для западных стран момент.

Лавров предостерег тех, кто призывает не бояться России и называет ее "бумажным тигром".