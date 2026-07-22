Лавров предупредил Европу о неконвенциональной войне при нападении на РФ

Лавров: у России нет планов нападать, но ответ на агрессию будет жестким Лавров предупредил Европу о неконвенциональной войне при нападении на РФ

Москва22 июл Вести.Любая попытка объединенной Европы совершить нападение на Россию неизбежно приведет к началу неконвенциональной войны с применением нетрадиционных видов вооружения.

Об этом после завершения официального совещания в формате Россия-АСЕАН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

Дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о том, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении других государств.

Он очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война подчеркнул глава МИД

Ранее Сергей Лавров заявил об отсутствии у Москвы планов военного столкновения с европейскими странами.