Москва22 июлВести.Любая попытка объединенной Европы совершить нападение на Россию неизбежно приведет к началу неконвенциональной войны с применением нетрадиционных видов вооружения.
Об этом после завершения официального совещания в формате Россия-АСЕАН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.
Дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о том, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении других государств.
Он очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная войнаподчеркнул глава МИД
Ранее Сергей Лавров заявил об отсутствии у Москвы планов военного столкновения с европейскими странами.