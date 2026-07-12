МИД: Россия открыта к диалогу с НАТО на принципах неделимости безопасности

Дипломат Масленников: Россия не собирается нападать на страны НАТО МИД: Россия открыта к диалогу с НАТО на принципах неделимости безопасности

Москва12 июл Вести.У России нет планов нападения на страны НАТО, Москва готова к диалогу к партнерами при соблюдении ими принципа неделимости безопасности.

Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его сказал дипломат

По его словам, Североатлантический альянс "априори заточен на конфронтацию и не готов к сотрудничеству во имя укрепления безопасности и стабильности".

Мы же неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО и открыты к диалогу – при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых – неделимость безопасности добавил Масленников

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на прошедшем 7–8 июля в Анкаре саммите НАТО ряд участников проявил интерес к диалогу с Россией.