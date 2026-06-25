МИД РФ: ЕС и НАТО саботируют обсуждение соглашения о ненападении с Россией

В МИД РФ уличили ЕС и НАТО в саботаже по договору о ненападении с Россией МИД РФ: ЕС и НАТО саботируют обсуждение соглашения о ненападении с Россией

Москва25 июн Вести.Россия отмечает отсутствие готовности со стороны Европейского союза и НАТО к обсуждению предложенного договора о взаимном ненападении.

Об этом заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников в интервью газете "Известия".

По словам дипломата, Москва фиксирует, что Запад до сих пор использовал преимущественно каналы СМИ для трансляции своей позиции, которую он сравнил с "говорящим в мегафон".

Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы подчеркнул Масленников

Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что ни заявления лидеров Франции, Великобритании и ФРГ в ходе встречи в Лондоне в начале июня, ни "ультимативная риторика" главы европейской дипломатии Каи Каллас не могут быть восприняты как позитивные предпосылки для начала конструктивного разговора.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал европейских политиков успокоиться и начать решать проблемы собственных стран вместо распространения заявлений о потенциальной российской угрозе. Он также отмечал, что Россия никогда не инициировала военное противостояние с Западом.