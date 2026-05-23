Запад срывал диалог по ДНЯО, заявил МИД России МИД РФ: Запад продвигал деструктивную повестку на конференции по ДНЯО

Москва23 мая Вести.Запад срывал диалог и продвигал деструктивную повестку на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил МИД России на официальном сайте.

Дипломаты констатировали, что делегации "коллективного Запада" прибыли на конференцию не для решения поставленных на ее повестку проблем, а для решения собственных политических задач, никак не связанных с ДНЯО.

Они, в первую очередь страны Евросоюза и члены НАТО, а также брюссельская евробюрократия всячески препятствовали результативному диалогу, продвигая деструктивную повестку дня, сфокусированную главным образом на критике России, Китая, Ирана и КНДР говорится в заявлении

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование результатами конференции по ДНЯО и неспособностью ее участников прийти к консенсусу. Он обратился к государствам с призывом использовать все имеющиеся возможности для снижения напряженности.