Гатилов: ДНЯО пострадал от незаконной агрессии США и Израиля против Ирана

Гатилов рассказал, как агрессия США и Израиля против Ирана повлияла на ДНЯО Гатилов: ДНЯО пострадал от незаконной агрессии США и Израиля против Ирана

Москва29 апр Вести.Незаконные действия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, в том числе удары по ядерной инфраструктуре, нанесли удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что на ход 11-й обзорной конференции по рассмотрению действия ДНЯО повлияет неспровоцированная агрессия против Исламской Республики, в результате которой под ударом оказались иранские объекты, находящиеся под защитой МАГАТЭ.

Тем самым нанесен серьезный удар по ДНЯО, в том числе его нераспространенческой составляющей и праву на "мирный атом" цитирует его агентство

Гатилов накануне отметил, что ситуация с ДНЯО тревожная из-за политизации работы в этом направлении со стороны Запада.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения НАТО в якобы нарушении ДНЯО со стороны Москвы являются циничными. По ее словам, к обвинениям в адрес России не прилагается никаких доказательств.