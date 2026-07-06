Москва6 июлВести.Россия не видит оснований того, что НАТО изменит антироссийский курс, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в интервью РИА Новости.
Нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счетприводит РИА Новости слова Масленникова
Антироссийский курс закреплен, в частности, в Стратегической концепции НАТО от 2022 года. В ней Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе", отметил дипломат.
Каких-либо оснований ожидать изменений в натовском подходе в скором будущем мы не видимзаявил Масленников
Дипломат напомнил, что ни один регион в мире еще не почувствовал себя лучше от присутствия в нем НАТО. Между тем НАТО уже выходит за рамки своей зоны ответственности и давно этого не скрывает.