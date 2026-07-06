МИД: НАТО не изменит свой антироссийский курс МИД не рассчитывает на смену антироссийского курса НАТО

Москва6 июл Вести.Россия не видит оснований того, что НАТО изменит антироссийский курс, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

Нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет приводит РИА Новости слова Масленникова

Антироссийский курс закреплен, в частности, в Стратегической концепции НАТО от 2022 года. В ней Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе", отметил дипломат.

Каких-либо оснований ожидать изменений в натовском подходе в скором будущем мы не видим заявил Масленников

Дипломат напомнил, что ни один регион в мире еще не почувствовал себя лучше от присутствия в нем НАТО. Между тем НАТО уже выходит за рамки своей зоны ответственности и давно этого не скрывает.