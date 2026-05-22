Глава МИД Финляндии: НАТО не представляет угрозы для России

Москва22 мая Вести.Североатлантический альянс готов выстроить мирные отношения с Москвой, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

По ее словам, альянс не представляет угрозы для России.

Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношения сказала она перед встречей глав МИД стран НАТО в Швеции

Ранее постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что активность стран НАТО у российских границ достигла уровня времен холодной войны.