Москва22 маяВести.Североатлантический альянс готов выстроить мирные отношения с Москвой, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
По ее словам, альянс не представляет угрозы для России.
Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношениясказала она перед встречей глав МИД стран НАТО в Швеции
Ранее постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что активность стран НАТО у российских границ достигла уровня времен холодной войны.