Лавров: настроения о "пользе" ядерного оружия будут расти Лавров: настроения о необходимости ядерного оружия будут расти

Москва22 июл Вести.Агрессия США против Ирана может привести к тому, что настроения о "пользе" ядерного оружия будут расти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода на саммите АСЕАН в Маниле.

Лавров напомнил об Ираке и Ливии, которые отказались от программ обладания ядерным оружием, и их последующей судьбе. Он отметил, что не сомневается – уже появились политические круги, которые начнут отстаивать позицию о необходимости военной составляющей ядерной программы.

Будут многие посматривать на пример Ирана и на предыдущие примеры, о которых я упомянул. И движение к тому, что вот только ядерное оружие может … гарантировать свободу и независимость, будут такие настроения расти заявил глава МИД РФ

Это одно из последствий действий США и ряда их союзников в попытках сохранить свое доминирование, подчеркнул Лавров.

Также в ходе пресс-подхода Лавров подтвердил встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле, сообщив, что она состоится 23 июля в первой половине дня.