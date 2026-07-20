СВР: Германия может в срок до года создать ядерное взрывное устройство

В НАТО обеспокоены наработками Германии в области ядерного оружия СВР: Германия может в срок до года создать ядерное взрывное устройство

Москва20 июл Вести.Берлин намерен получить прямой доступ к ядерному оружию. Это вызывает крайнюю обеспокоенность даже в Европе, заявили в Службе внешней разведки РФ.

В НАТО серьезно обеспокоены масштабом научно‑исследовательских разработок в Германии, которые имеют отношение к созданию ядерного оружия. Эксперты альянса полагают, что ФРГ способна разработать действующее ядерное взрывное устройство в течение года.

Это вызывает особую тревогу с учетом богатого милитаристского прошлого Германии и планов правительства Фридриха Мерца "вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе" говорится в сообщении российской спецслужбы

Особую настороженность у западных партнеров Берлина вызывают работы в особо чувствительных областях — в частности, в сфере специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики. К этим исследованиям привлечены 30 немецких университетов и ведущие военно‑промышленные компании страны, сообщили в СВР.