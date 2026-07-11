Поддубный: не начавшееся производство Patriot бросает тень на дружбу в НАТО

В НАТО назревает раскол из-за производства Patriot Поддубный: не начавшееся производство Patriot бросает тень на дружбу в НАТО

Москва11 июл Вести.Планы по развертыванию производства ракет для комплексов Patriot в Европе становятся серьезным фактором внутренней конкуренции внутри Североатлантического альянса. Об этом написал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере МАХ.

На фоне заявлений о возможном выпуске боеприпасов в Германии все отчетливее проступает напряженность между ключевыми союзниками — и в первую очередь между Варшавой и Берлином отметил он

В частности, в Германии намереваются запустить производство ракет Patriot для Украины. А на баварском заводе MBDA Deutschland уже строятся мощности для выпуска ракет PAC-2 (GEM-T).

В подвешенном состоянии остается вопрос о том, в какой из стран Европы будет создан крупный сервисный центр для обслуживания PAC-2.

Эта неопределенность, а также уже представленные притязания Германии на военное производство вызывают опасения в Польше, указывает военкор.

Для Польши ситуация выглядит особенно чувствительной. Варшава уже вложила колоссальные средства в приобретение американского вооружения и ей хочется снимать дивиденды, а не просто выступать покупателем. Польша, которая сейчас имеет предварительное разрешение на производство ракет для систем Patriot очень опасается формирования немецкой монополии в европейском ВПК. В то время как страны восточного фланга НАТО окажутся просто в роли постоянных заказчиков пояснил он

Как раз потому в польской прессе, объяснил Поддубный, уже открыто транслируют надежды властей, что американская администрация изменит свои планы по поводу реального предоставления Украине лицензии на производство американских противоракет.