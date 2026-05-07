Медведев рассказал, как США относятся к возможному появлению ЯО у Германии Медведев: теоретическое появление ядерного оружия у ФРГ тревожит США

Москва7 мая Вести.Возможное приобретение Германией ядерного оружия вызывает тревогу в Соединенных Штатах, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своей статье, которую опубликовали на RT, он отметил, что теоретическое приближение ФРГ к ядерному оружию станет несомненным для РФ основанием применить все предусмотренные ядерной доктриной ответные меры.

Более того, осмелюсь утверждать, что подобные упражнения могут вызвать не меньшую тревогу и у США, которые пытаются убеждать мир в необходимости заключения нового СНВ-4 с участием Китая. И как им подобная перспектива: ядерная Европа во главе с милитаристской Германией, часть арсеналов которой неподконтрольна НАТО? написал в тексте Медведев

Он добавил, что ФРГ вольна выбирать между крахом и диалогом. Причем оба возможных окончания милитаризации Германии вполне устраивают Москву, заметил зампред СБ.