Москва21 июл Вести.России надо учитывать в военном планировании исследования Германии в сфере ядерно-оружейной разработки. Такое заявление сделал в комментарии журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в последнее время наблюдаются серьезные изменения в законодательстве нескольких государств, которые двигаются в сторону возможности приема на свои территории ядерных средств США и других стран. Как напомнил Грушко, появляются такие концепции, как европейский "ядерный зонтик". По мнению замглавы МИД РФ, поэтому неудивительно то, что делают в Германии, тем более учитывая потенциал данной страны в сфере технологий.

Конечно, это реальности, которые тоже надо учитывать в нашем военном планировании заявил Грушко

По его словам, эта линия в целом встраивается в общую линию западных стран, прежде всего государств Североатлантического альянса, которая усиливает роль ядерного компонента в военных стратегиях и в военном планировании.

Грушко также добавил, в частности, что в НАТО самопроизвольно присвоили себе ядерный статус.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что в НАТО обеспокоены наработками Германии в области ядерного оружия.