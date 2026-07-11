Париж и Варшава начали консультации по ядерному сотрудничеству Польша и Франция обсудили создание европейского "ядерного зонтика"

Москва11 июл Вести.Польша и Франция провели в Париже первые консультации по созданию европейского "ядерного зонтика" в рамках инициативы французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщил польский МИД в социальной сети X.

Встреча руководящей группы по ядерному сотрудничеству состоялась 10 июля 2026 года. В Варшаве детали переговоров раскрывать не стали, отметив лишь, что стороны сконцентрировались на текущих вопросах европейской безопасности и концепции "продвинутого сдерживания".

Ранее Макрон объявил о намерении Парижа проводить совместные ядерные учения с партнерами и размещать элементы стратегических сил Франции на территории других стран Европы. Проект также предусматривает наращивание французского ядерного арсенала при засекречивании точного числа боеголовок.