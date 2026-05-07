Медведев заявил, что Германия вольна выбирать между крахом и диалогом Медведев: РФ может сокрушить Германию или наладить диалог, выбор за ФРГ

Москва7 мая Вести.Москву устраивают оба возможных окончания милитаризации ФРГ – как крах, так и выход на диалог, а окончательный выбор остается за Берлином. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на RT.

По его словам, милитаристская Германия не нужна ни “сморщенной и слабоумной Европе”, которая пытается сохранить политическую субъектность в новом многополярном мире, ни самой России.

Так что у Берлина лишь два пути. Один – война и позорные похороны собственной государственности без какой-либо надежды на очередное "чудо Бранденбургского дома". Второй – отрезвление, а затем и геополитическое выздоровление с полной перекройкой своих внешнеполитических ориентиров на основе трудного, но важного диалога написал Медведев

Зампред Совбеза подчеркнул, что для Москвы приемлемы оба сценария.

Он также процитировал последние слова Гитлера перед сокрушительным крахом рейха: “Если мне суждено погибнуть, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он оказался недостойным меня”, выразив надежду, что это не повторится.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия переживает эпохальный слом. Причиной стали накопившиеся структурные и геополитические проблемы.