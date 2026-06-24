Медведев: во руководстве Германии сейчас находятся наследники нацистов

Медведев заявил, что Германией сегодня управляют наследники нацистов Медведев: во руководстве Германии сейчас находятся наследники нацистов

Москва24 июн Вести.Германией сейчас управляют биологические и идеологические наследники нацистов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, которые приводит RT, в Евросоюзе у власти находятся неподготовленные и неумные люди без квалификации и опыта управления.

К сожалению, Германией сейчас управляют идеологические и биологические наследники нацистов, и это мы должны твердо понимать сказал Медведев

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что часть европейских элит желает России поражения и распада. Этим же наполнена воинственная риторика Брюсселя, Парижа, Берлина и Лондона, заверил Медведев.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объединенное руководство Европы по уровню русофобии на сегодняшний день превзошло нацистскую Германию.