Москва30 апрВести.Конфликтные отношения России и Европы не закончатся в пределах жизни поколения, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В четверг, выступая на марафоне "Знание. Первые", Дмитрий Медведев подчеркнул, что конфликт между Россией и Европой носит экзистенциальный характер, а степень взаимного недоверия долгое время будет оставаться колоссальной.
Этот конфликт скорее всего не исчезнет даже в период жизни поколения, столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между намисказал Дмитрий Медведев
По его мнению, Евросоюзом сегодня руководят деструктивные и недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией.
Нынешний уровень взаимоотношений с Европой чудовищный. Мне честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернутьотметил Медведев