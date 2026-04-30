Медведев: конфликт с Европой не исчезнет при жизни нынешнего поколения Медведев: конфликт России с Западом стал вопросом выживания

Москва30 апр Вести.Конфликтные отношения России и Европы не закончатся в пределах жизни поколения, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В четверг, выступая на марафоне "Знание. Первые", Дмитрий Медведев подчеркнул, что конфликт между Россией и Европой носит экзистенциальный характер, а степень взаимного недоверия долгое время будет оставаться колоссальной.

Этот конфликт скорее всего не исчезнет даже в период жизни поколения, столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между нами сказал Дмитрий Медведев

По его мнению, Евросоюзом сегодня руководят деструктивные и недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией.