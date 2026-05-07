Медведев считает, что между США и Европой царит небывалый разлад

Медведев указал на небывалый раскол между США и Европой Медведев считает, что между США и Европой царит небывалый разлад

Москва7 мая Вести.Отношения между Европой и Соединенными Штатами сегодня находятся на самом низком уровне за последние сто лет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на RT.

По его словам, раскол вызван рядом факторов. Среди них — угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО, озвученные 27 марта 2026 года на инвестфоруме в Майами, а также заявления вице-президента Джей Ди Вэнса об утрате Европой своей идентичности.

Ключевую роль, отметил Медведев, сыграл отказ европейских стран напрямую присоединяться к военным действиям против Ирана и участвовать в авантюре по “военному разблокированию”, а затем и блокированию Ормузского пролива.

[Эти причины] разделяют Европу и Америку как никогда за последние 100 лет говорится в публикации

Последние события, по мнению Медведева, демонстрируют, что столь желанная для либералов “стратегическая автономия” Европы намного ближе, чем кажется.

Ранее сообщалось, что в новой стратегии США по борьбе с терроризмом Европа охарактеризована как инкубатор террористических угроз и сама находится под серьезной угрозой.