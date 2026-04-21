Медведев: США не "впрягутся" за Европу в случае войны с Россией

Москва21 апр Вести.США не "вступятся" за Европу в случае начала конфликта с Россией, так как Вашингтону "не жаль" своего "вредного дальнего родственника". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он отметил, что на фоне обсуждений конфронтации с Москвой и роста милитаризации Европе не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона, которому не нужен масштабный конфликт с РФ.

Плюс производство БПЛА для Киева на территории ряда европейских стран внесло дополнительное напряжение в предгрозовую атмосферу на континенте. Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет. И дело отнюдь не в критическом отношении [главы Белого дома Дональда] Трампа к европейцам и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США объяснил Медведев

Он подчеркнул, что у США есть собственные приоритеты и внутренние проблемы. Кроме того, Европа не показала себя в качестве надежного союзника для Соединенных Штатов при конфликте на Ближнем Востоке.

Просто Вашингтону действительно не нужна Европа – и ее совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина добавил зампред Совбеза

Медведев также указал, что европейским странам следует трезво оценивать свои возможности без учета помощи США и принимать во внимание состояние их экономик, оборонной инфраструктуры и военных ресурсов.

Ранее журналисты газеты The Times заявили, что Европа готова на любое наказание, лишь бы США не вышли из Североатлантического альянса. Лидеры стран рассчитывают, что этой угрозе могут стать альтернативой другие меры.