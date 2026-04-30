Медведев сравнил отношения между США и Европой с пауками в банке

Медведев об отношениях США и Европы: "как пауки в банке" Медведев сравнил отношения между США и Европой с пауками в банке

Москва30 апр Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал отношения между США и Европой, сравнив их с "пауками в банке".

Выступая на марафоне "Знание. Первые", Медведев отметил, что наблюдает за развитием отношений между Вашингтоном и европейскими странами с интересом. При этом, уточнил он, речь не идет о симпатиях к какой-либо стороне.

Но то, что они (США и Европа. – Прим. ред.) как пауки в банке сейчас, – честно сказать, меня радует. Я это наблюдаю с большим интересом. Как принято говорить: будем смотреть и дальше, запасайтесь попкорном сказал Медведев

В то же время он подчеркнул, что Россия должна сосредоточиться на собственных интересах, развитии государства и поддержке граждан.

Ранее Медведев назвал победу в спецоперации с достижением всех задач главной целью.