Москва21 апр Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вспомнил мем "Bóbr kurwa", рассуждая о шансах Европы победить в случае, если она начнет полномасштабный конфликт с Россией.

Медведев отметил, что Брюсселю, прежде чем пытаться противостоять России, стоит задуматься о своих реальных возможностях в обороне, энергетике, транспорте, а также сделать выводы из иранского конфликта.

Voilà, bóbr kurwa! заключил Медведев в своем посте в мессенджере MAX

В том же посте зампред СБ РФ отметил, что Евросоюз может не рассчитывать на помощь США в гипотетическом конфликте с Россией, поскольку Вашингтону столкновение с ней не нужно. Кроме того, США не захотят встать на сторону ЕС, поскольку Брюссель в конфликте с Ираном показал себя ненадежным союзником, добавил он.