Москва9 июнВести.Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкционную политику стран Запада открытой войной с Россией. Это заявление он сделал в ходе заседания итогового форума "Единой России" "Есть результат!".
Программа (партии "Единая Россия". - Прим. ред.) начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война западного мира с нашей странойсказал он
Он добавил, что вопреки любым попыткам изолировать и разрушить Россию, она остается сильной и конкурентоспособной.