Медведев сравнил санкции Запада с открытой войной против России Дмитрий Медведев назвал санкции Запада открытой войной с Россией

Москва9 июн Вести.Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкционную политику стран Запада открытой войной с Россией. Это заявление он сделал в ходе заседания итогового форума "Единой России" "Есть результат!".

Программа (партии "Единая Россия". - Прим. ред.) начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война западного мира с нашей страной сказал он

Он добавил, что вопреки любым попыткам изолировать и разрушить Россию, она остается сильной и конкурентоспособной.