Медведев: Россия обязана помнить все, что было сделано против нашей страны

Медведев: мы не имеем права забывать гадости в отношении России Медведев: Россия обязана помнить все, что было сделано против нашей страны

Москва11 июн Вести.РФ готова к сотрудничеству с государствами, вводившими против нее санкции, но забывать такие гадости не имеет права и не будет. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

На заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии Дмитрий Медведев сказал, что при выстраивании отношений на будущее мы обязаны помнить все, что было сделано против нашей страны.

Забывать те неприятности, которые нам доставили, те гадости, которые были сделаны в отношении нашей страны, государства, а самое главное - наших граждан, мы просто не имеем права подчеркнул Дмитрий Медведев

Одним из вызовов современности он назвал беспрецедентное давление извне; никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений.

По его словам, нужно сделать все, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, а наши граждане имели достойное качество жизни.