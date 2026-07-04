Москва4 июлВести.Все санкции, которые были введены против России, незаконны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что незаконные санкции – это те ограничения, которые не предусмотрены международным правом.
Что такое незаконные санкции? Это санкции, не предусмотренные Уставом ООН или иными международными договорами. Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкциисказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Иран, видео опубликовано в его канале в MAX
В связи с этим он подчеркнул, что антироссийские рестрикции даже не могут называться санкциями, поскольку являются просто односторонними ограничениями.
Ранее сообщалось, что Медведев прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.