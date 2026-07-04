Медведев: все санкции против РФ незаконны Все антироссийские санкции незаконны, заявил Медведев

Москва4 июл Вести.Все санкции, которые были введены против России, незаконны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что незаконные санкции – это те ограничения, которые не предусмотрены международным правом.

Что такое незаконные санкции? Это санкции, не предусмотренные Уставом ООН или иными международными договорами. Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Иран, видео опубликовано в его канале в MAX

В связи с этим он подчеркнул, что антироссийские рестрикции даже не могут называться санкциями, поскольку являются просто односторонними ограничениями.

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.