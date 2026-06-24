Медведев заявил, что попытки МУС провести процессы против РФ незаконны Медведев назвал незаконными попытки МУС провести процессы против РФ

Москва24 июн Вести.Попытки Международного уголовного суда (МУС) провести процессы против России незаконны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания "Международное право - привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.

По его словам, юрисдикцию МУС не признает не только Россия, но и другие страны, включая США и Китай.

Попытки этого суда провести различные процессы против России не просто незаконны сказал Медведев

Он добавил, что российская сторона не участвует в этом суде, и его решения на страну не должны распространятся. Медведев считает, что при худшем раскладе исполнение решений МУС может привести к войне.

10 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Международный уголовный суд квазиправовой структурой, вредной для международного права.