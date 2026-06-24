Москва24 июнВести.Попытки Международного уголовного суда (МУС) провести процессы против России незаконны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания "Международное право - привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
По его словам, юрисдикцию МУС не признает не только Россия, но и другие страны, включая США и Китай.
Попытки этого суда провести различные процессы против России не просто незаконнысказал Медведев
Он добавил, что российская сторона не участвует в этом суде, и его решения на страну не должны распространятся. Медведев считает, что при худшем раскладе исполнение решений МУС может привести к войне.
10 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Международный уголовный суд квазиправовой структурой, вредной для международного права.