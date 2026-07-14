Рубио призывает другие страны помочь Вашингтону "ликвидировать" МУС CNN: Рубио призывает другие страны помочь Вашингтону "ликвидировать" МУС

Москва14 июл Вести.Американский госсекретарь Марко Рубио пообещал "ликвидировать" Международный уголовный суд (МУС), призвав другие государства присоединиться к этой инициативе, передает CNN.

Рубио обвиняет МУС в ведении войны против Вашингтона при помощи "силы так называемого международного права". Глава американской дипломатии призвал другие страны выйти из-под юрисдикции суда.

Страны, которые откажутся отвергнуть ложную власть МУС, полагаясь при этом на помощь США, вероятно, окажутся под усиленным контролем заявил он

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Соединенные Штаты правильно поступают, принимая меры против деятельности Международного уголовного суда.