Москва14 июлВести.Американский госсекретарь Марко Рубио пообещал "ликвидировать" Международный уголовный суд (МУС), призвав другие государства присоединиться к этой инициативе, передает CNN.
Рубио обвиняет МУС в ведении войны против Вашингтона при помощи "силы так называемого международного права". Глава американской дипломатии призвал другие страны выйти из-под юрисдикции суда.
Страны, которые откажутся отвергнуть ложную власть МУС, полагаясь при этом на помощь США, вероятно, окажутся под усиленным контролемзаявил он
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Соединенные Штаты правильно поступают, принимая меры против деятельности Международного уголовного суда.