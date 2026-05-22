В Совбезе РФ заявили о несостоятельности МУС из‑за политической ангажированности Совбез РФ: ангажированность и противоречия указывают на несостоятельность МУС

Москва22 мая Вести.Несогласованность Римского статута с Уставом ООН в сочетании с очевидной политической ангажированностью наглядно демонстрируют, что Международный уголовный суд (МУС) не способен выполнять свои функции объективно и беспристрастно.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Он отметил, что вопросы противодействия инструментам гибридного влияния на суверенные страны будут обсуждаться на I Международном форуме по безопасности, который состоится в конце мая в РФ. По линии Минюста России запланировано проведение соответствующих круглых столов с участием иностранных и российских специалистов, добавил Венедиктов.

Юридические дефекты учредительного акта Международного уголовного суда – Римского статута, заключающиеся во внутренних противоречиях и противоречиях отдельных его положений Уставу ООН, его политическая ангажированность, избирательность его "правосудия" и противоправность практики выдачи им ордеров на арест..., свидетельствуют о его полной несостоятельности сказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести", что Международный уголовный суд работает по щелчку пальцев Европы, но абсолютно не реагирует на удары по Белгороду и другие преступления киевского режима. Мирошник добавил, что ряд стран, в частности Бразилия, Венесуэла, Никарагуа и Аргентина, хотели бы знать, есть ли международная структура, которая может судить Киев за то, что он делает на территории Белгородской области.