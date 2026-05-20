Москва20 мая Вести.Присоединение Армении к статуту Международного уголовного суда (МУС) и выдача российских граждан третьим странам являются откровенно недружественными действиями. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что Москва считает ряд действий Еревана в последние годы откровенно недружественными.

Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьим странам указал он на заседании рабочей группы Совбеза РФ

Армения присоединилась к МУС в феврале 2024 года после ратификации Римского статута в октябре 2023-го. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такое сотрудничество ухудшает отношения между Москвой и Ереваном.