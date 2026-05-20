Шойгу: Ереван глумился над памятью армян, дав Зеленскому трибуну для угроз РФ

Москва20 мая Вести.Ереван, предоставив главе киевского режима Владимиру Зеленскому трибуну для трансляции угроз параду Победы в Москве, глумился над памятью армян, сражавшихся с нацизмом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он указал на ошибку армянских властей, давших Зеленскому выступить на саммите Европейского политического сообщества 4-5 мая в Ереване.

Вдумайтесь, главарь неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полутора миллионов армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни сказал он на заседании рабочей группы Совбеза РФ

После выступления главы киевского режима посла Армении в Москве вызвали в МИД России. Совбез Армении при этом заявлял, что "не видел" в заявлениях Зеленского антироссийской направленности.