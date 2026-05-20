Замглавы МИД РФ Галузин: в Москве поражены, что в Ереване не одернули Зеленского

Москва20 мая Вести.Москва удивлена тем, что власти Армении не пресекли провокационные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского, направленные против России и ее граждан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Заявление он сделал в ходе общения с журналистами после заседания специальной рабочей группы Совета безопасности России.

Галузин отметил, что предоставление Ереваном, который является стратегическим партнером Москвы, трибуны "лидеру киевского националистического режима Зеленскому для озвучивания неприемлемых угроз в адрес России и ее народа", стало "апофеозом одиозности".

Он также обратил внимание, что никто со стороны организаторов мероприятия, представляющих Армению, не пресек "завравшегося гастролера из Киева", не опроверг его оскорбительные заявления и не выразил осуждения.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, в работе которого участвовал Зеленский. Выступая на мероприятии, украинский политик сделал провокационные заявления, касавшиеся предстоящего празднования Дня Победы. На этом фоне Министерство иностранных дел РФ вызвало армянского посла Гургена Арсеняна.

Во внешнеполитическом ведомстве главе дипмиссии заявили о неприемлемости предоставления трибуны главе киевского режима.