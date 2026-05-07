Посла Армении вызвали в МИД России Посла Армении Арсеняна вызвали в МИД России

Москва7 мая Вести.Посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в Министерство иностранных дел России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что армянский посол встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

7 мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Г.Б.Арсенян говорится в заявлении

Российские дипломаты заявила Арсеняну, что категорически неприемлемо предоставлять "трибуну" главе киевского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения нарушила обещание РФ, дав слово Зеленскому. Как, в свою очередь, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, Ереван в рамках своей политики пытается усидеть на двух стульях.