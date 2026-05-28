В МИД РФ сожалеют в связи с отказом Армении принять ряд российских наблюдателей

Захарова: отказ Еревана в аккредитации наблюдателям из РФ вызывает непонимание В МИД РФ сожалеют в связи с отказом Армении принять ряд российских наблюдателей

Москва28 мая Вести.Отказ Армении в аккредитации на парламентские выборы ряду российских наблюдателей вызывает глубокое сожаление и непонимание. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии. Речь идет о трех депутатах Госдумы, представителе избиркома Карачаево-Черкесской Республики. Решение об отказе в аккредитации россиян вызывает у России глубокое сожаление и непонимание.

Но, помимо сожаления и непонимания, мы не готовы принять эту логику и будем вынуждены учитывать это в нашей дальнейшей работе с Ереваном заявила Мария Захарова

По словам официального представителя МИД РФ, дела армянских руководителей расходятся со словами. Россия никогда не была против диверсификации Арменией внешних связей, однако сегодняшнюю линию властей Армении едва ли так можно назвать, вряд ли вообще можно говорить о ее сбалансированности в контексте России.

Также Россию не может не беспокоить курс армянского руководства на сближение с североатлантическим сообществом, магистральная политическая линия которого заточена именно против Москвы.