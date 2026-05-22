"Превращается в систему": Захарова об отказе Пашиняна приезжать на встречи ЕАЭС Захарова: неучастие Пашиняна в мероприятиях ЕАЭС стало системным

Москва22 мая Вести.Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в мероприятиях ЕАЭС превратился в систему. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что неучастие армянского премьера не отразится на работе союза.

Такое бывает. Проблема несколько в другом, в том, что это превращается уже в систему заявила Захарова на брифинге

Представитель МИД РФ также напомнила, что российская сторона изначально говорила о невозможности сочетать членство в ЕАЭС с введением наднациональных регуляторных механизмов другого интеграционного блока.

Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в республике не обсуждается вопрос выхода страны из ЕАЭС.

Между тем Пашинян заявил, что Ереван не планирует предпринимать шаги во вред интересам Москвы. По его словам, у него по-прежнему сохранились дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.