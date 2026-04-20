Москва20 апр Вести.Армения не планирует предпринимать шагов по возобновления деятельности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, представляя предвыборную программу партии "Гражданский договор", которую он возглавляет.

Пашинян напомнил, что членство Армении в ОДКБ заморожено.

Никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе сказал глава кабмина Армении

При этом Пашинян указал, что страна продолжит быть активным членом ООН, Совета Европы, ОБСЕ, СНГ, Международной организации франкофонии и Европейского политического сообщества. Республика также стала членом "Совета мира" по Газе и заинтересована в членстве в ШОС, добавил Пашинян.

Ранее он подчеркивал, что ожидать от Армении изменений по теме ее возвращения в ОДКБ нереалистично. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия заинтересована в полноценном возобновлении участия Армении в работе ОДКБ.