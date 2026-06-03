Москва3 июн Вести.Организация Договора о коллективной безопасности пока рассматривает Армению в качестве полноправного участника, однако решение о сохранении членства должны принимать армянский народ и руководство республики. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Пока Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает Армению как полноправного члена нашей организации. Представитель Армении еженедельно участвует на заседаниях постоянного совета нашей организации. Но решение о том, о чем говорится в средствах массовой информации, будет ли Армения в составе ОДКБ или нет, я думаю, это решение армянского народа и руководства Республики Армения сказал Масадыков

Он уточнил, что очень сложно быть одновременно и членом Европейского союза, и состоять в Евразийском экономическом союзе.

Так как законы, таможенные барьеры, импорт-экспорт, это все, созданное для стран Евразийского экономического союза, не может одновременно создавать условия, чтобы это государство находилось в Европейском союзе. А так, естественно, выбор за народом Армении и руководством Армении добавил генсек

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия надеется на возвращение Еревана на путь укрепления традиционных отношений с Москвой. При этом он отметил, что Армении рано или поздно придется сделать выбор, с кем развивать сотрудничество дальше.