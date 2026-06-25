В России призвали Армению определиться со своим статусом в ОДКБ Постпред РФ Васильев: Армения должна определиться с будущим в ОДКБ

Москва25 июн Вести.Россия ожидает от Армении официального решения относительно дальнейшего участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при организации Виктор Васильев.

По его словам, Еревану необходимо определиться с форматом своего взаимодействия с объединением и уведомить об этом партнеров по организации.

Принятие решения: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий. Должны нам об этом сообщить сказал Васильев

Ранее страны-участницы ОДКБ договорились рассмотреть вопрос применения в отношении Армении статьи устава объединения из-за неуплаты взносов в течение двух лет.

На это премьер-министр республики Никол Пашинян ответил, что если страну решат исключить из ОДКБ, то Ереван вынужден будет принять это к сведению.