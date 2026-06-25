Москва25 июнВести.Россия ожидает от Армении официального решения относительно дальнейшего участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при организации Виктор Васильев.
По его словам, Еревану необходимо определиться с форматом своего взаимодействия с объединением и уведомить об этом партнеров по организации.
Принятие решения: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий. Должны нам об этом сообщитьсказал Васильев
Ранее страны-участницы ОДКБ договорились рассмотреть вопрос применения в отношении Армении статьи устава объединения из-за неуплаты взносов в течение двух лет.
На это премьер-министр республики Никол Пашинян ответил, что если страну решат исключить из ОДКБ, то Ереван вынужден будет принять это к сведению.