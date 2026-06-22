Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ из-за долгов по взносам

В МИД РФ предупредили, что Ереван может лишиться права голоса в ОДКБ из-за долга Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ из-за долгов по взносам

Москва22 июн Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА Новости разъяснила, какие санкционные механизмы могут быть задействованы в отношении Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Поводом для обсуждения ограничений стала задолженность республики по уплате членских взносов.

Дипломат напомнила о существующих нормативных положениях, которые позволяют ограничить участие государства-должника в деятельности организации.

В соответствии со статьей 25 Устава Организации в случае невыполнения государством своих обязательств в его отношении могут быть применены меры, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет – приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности заявила Захарова

Ранее официальный представитель МИД РФ напомнила, что Армения остается членом ОДКБ, сохраняя все права и обязанности.