МИД России назвал условие для лишения Армении права голоса в ОДКБ МИД РФ: лишение Армении права голоса в ОДКБ потребует консенсуса

Москва4 авг Вести.Принятие решения о возможном лишении Армении права голоса в органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) потребует общего согласия стран-участниц.

Об этом заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев в интервью РИА Новости.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос​​​. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом сказал Васильев

Он напомнил, что 25-я статья Устава ОДКБ предусматривает возможность приостановить право голоса и выдвижения на должности представителей государства-участника при наличии двухлетней финансовой задолженности перед организацией.

Армения приостановила участие в работе ОДКБ, куда также входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, в 2024 году. По решению Еревана из Объединенного штаба ОДКБ отозваны представители республики. Республика не использует квоту и выдвигает своих граждан в секретариат организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 июня заявил, что в связи с неуплатой Арменией взносов в ОДКБ организация рассмотрит применение статьи устава, которая прописывает алгоритм действий в отношении стран-участниц, не выполняющих обязательства.