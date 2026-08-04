Москва4 авгВести.Принятие решения о возможном лишении Армении права голоса в органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) потребует общего согласия стран-участниц.
Об этом заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев в интервью РИА Новости.
Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусомсказал Васильев
Он напомнил, что 25-я статья Устава ОДКБ предусматривает возможность приостановить право голоса и выдвижения на должности представителей государства-участника при наличии двухлетней финансовой задолженности перед организацией.
Армения приостановила участие в работе ОДКБ, куда также входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, в 2024 году. По решению Еревана из Объединенного штаба ОДКБ отозваны представители республики. Республика не использует квоту и выдвигает своих граждан в секретариат организации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 июня заявил, что в связи с неуплатой Арменией взносов в ОДКБ организация рассмотрит применение статьи устава, которая прописывает алгоритм действий в отношении стран-участниц, не выполняющих обязательства.