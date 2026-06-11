Пашинян: Армении при исключении из ОДКБ останется лишь принять это к сведению

Пашинян: если Армению решат исключить из ОДКБ, Ереван примет это к сведению Пашинян: Армении при исключении из ОДКБ останется лишь принять это к сведению

Москва11 июн Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что если страну решат исключить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то Ереван будет вынужден лишь принять это к сведению.

Как отметил Пашинян, есть механизм исключения страны из ОДКБ, который действует.

...Если страны-члены решат исключить Армению, мы будем вынуждены принять это решение к сведению. Ничего другого нам не остается делать сказал армянский премьер журналистам, его слова приводит "Интерфакс"

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Армения не платила взносы в ОДКБ в течение двух лет, поэтому страны объединения договорились рассмотреть вопрос применения в отношении Еревана соответствующей статьи устава организации.