Захарова напомнила Армении о членстве в ОДКБ Захарова: Армения остается членом ОДКБ, сохраняя все права и обязанности

Москва22 июн Вести.Армения по-прежнему остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняя все свои права и обязательства. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армения более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях в формате ОДКБ, при этом оставаясь ее полноправным членом, сохраняющим за собой все соответствующие права и обязательства сказала Захарова

Ранее страны-участницы ОДКБ договорились рассмотреть вопрос применения в отношении Армении статьи устава объединения из-за неуплаты взносов в течение двух лет.

На это премьер-министр республики Никол Пашинян ответил, что если страну решат исключить из ОДКБ, то Ереван вынужден будет принять это к сведению.