В МИД России назвали размер взноса Армении в бюджет ОДКБ МИД России: взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет 10%

Москва26 июн Вести.Взнос Еревана в общий бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) равен 10%.

Такую информацию сообщил постоянный представитель России при организации Виктор Васильев​​​ в разговоре с РИА Новости.

Дипломат пояснил, что "речь идет о процентом соотношении".

Постпред добавил, что Москва платит 50% в бюджет ОДКБ, остальные страны-участницы организации вносят по 10%.

Васильев обратил внимание, что, несмотря на договоренности, Армения на протяжении двух лет не выплачивает означенную сумму взноса.

Ранее в ОДКБ договорились рассмотреть вопрос применения в отношении Армении статьи устава объединения из-за неуплаты взносов в течение двух лет. Россия ожидает от Армении официального решения относительно дальнейшего участия в организации.