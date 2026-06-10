Страны ОДКБ рассмотрят вопрос о наказании за неуплату Арменией взносов Лавров: страны ОДКБ рассмотрят вопрос о наказании Армении из-за неуплаты взносов

Москва10 июн Вести.Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились рассмотреть вопрос применения в отношении Армении статьи устава объединения из-за неуплаты взносов в течение двух лет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Такое заявление российский министр сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ.

Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена Уставом Организации Договора о коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ сказал Лавров

Статья 25 Устава ОДКБ предусматривает, что в случае невыполнения странами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах объединения до полного погашения задолженности.

Ранее Лавров заявил, что с выходом Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придется разбираться достаточно оперативно.

9 июня Лавров прибыл в Казань для участия в заседании СМИД государств – участников ОДКБ. Как сообщала официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, по итогам расширенного заседания будут одобрены документы, которые были внесены на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности Организации 11 ноября в Москве.