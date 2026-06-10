Москва10 июн Вести.Армения активно наращивает взаимодействие со странами Североатлантического альянса, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом уже более двух лет, армянские коллеги не приезжают на мероприятия. Одновременно активно наращивают сотрудничество со странами - членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, идет обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру сказал министр

Недавно, на предвыборных теледебатах, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не вернется к работе в ОДКБ, отметив, что "мы не вернемся назад".

На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней. Этот шаг едва ли пойдет на пользу Армении, еще тогда предупреждал Сергей Лавров.