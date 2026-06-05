Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ в случае необходимости Пашинян допустил окончательный выход Армении из ОДКБ в случае необходимости

Москва5 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности республики официально покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если данный шаг будет целесообразным. Его цитирует ТАСС.

Соответствующий вопрос главе кабмина в ходе предвыборных дебатов адресовал представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян.

Оппонент попросил разъяснить статус "заморозки" участия Еревана в блоке и поинтересовался, почему критикующее структуру правительство до сих пор не вышло из нее окончательно. В ответ Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будет принято властями при возникновении необходимости.

Понадобится - выйдем сказал глава правительства

Он также добавил, что Армения не планирует пересматривать текущий внешнеполитический курс и возвращаться к прежнему формату сотрудничества в рамках объединения.

Ранее Ереван в одностороннем порядке фактически приостановил свое участие во всех мероприятиях и структурах ОДКБ.

В марте 2025 года парламент Армении одобрил закон о запуске процедуры вступления в Евросоюз. Пашинян заявлял, что страна подаст заявку на членство, как только проведет все необходимые реформы, однако итоговое решение будет вынесено на референдум. При этом глава армянского правительства признал несовместимость одновременного членства Армении в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).